نشرة المرأة والصحة.. نادين نجيم في إطلالات مثيرة لـ الجدل.. والعلاقة بين سمنة الأطفال والميكروبات المعوية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تصدرت الفنانة نادين نسيب نجيم حركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو لها خلال جلسة شد ترهلات بجسمها.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم نادين نسيب نجيم عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وأثارت نادين نسيب نجيم الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

تسببت مشاهدة الأطفال لـ الأفلام الإباحية في مقتل طفلة رضيعة في سوهاج على يد طفلين آخرين فشلا في اغتصابها، ما يحتم ضرورة مراقبة الأهل للأطفال وتوعيتهم بـ أضرار الأفلام الإباحية على الأطفال.

وقال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن مشاهدة الأفلام الإباحية لها تأثيرات خطيرة على الأطفال سواء كانوا ذكور أم إناث وتدمر سلوكياتهم وحياتهم الزوجية المستقبلية وتؤثر على أعضائهم التناسلية.

علاقة وثيقة بين سمنة الأطفال والميكروبات المعوية، هذا ما أكدته دراسة نشرها موقع هيلث، موضحة أن النظام الغذائي الصحي المعتمد على تناول كم أكبر من الألياف يزيد من نشاط البكتيريا النافعة.

قال الدكتورعبد المعين عيد الأغا، استشاري طب الأطفال، إن هناك علاقة بين الميكروبات المعوية الضارة، وسمنة الأطفال لأن النظام الغذائي الصحي المعتمد على تناول الكثيرمن الألياف يزيد من نشاط تكوين الميكروبات النافعة في الجهاز الهضمي.

أثبتت دراسة أنّ النقص في الفيتامين D يسببّ الموت، وتوضح اختصاصية التغذية وعضو جمعيّة الـAcademy Of Nutrition & Dietetics الأميركيّة، ربى أسمر،أهميّته للجسد وتحذّر من الفائض منه.

ووفقًا لموقع express فقد حظي فيتامين د، على وجه الخصوص، باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما لدوره في منع الخلايا غيرالطبيعية من التكاثر في انسجة الثدى والقولون، وتشمل أعراض نقص فيتامين (د) آلام العظام والظهر والتعب والإرهاق والاكتئاب.