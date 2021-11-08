العالم يقترب من تسجيل 250 مليون إصابة بكورونا

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن اقتراب إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في جميع أنحاء العالم من 250 مليون حالة.

وذكرت بيانات الجامعة أن إصابات كورونا وصلت حتى أمس الاحد إلى 249 مليوناً و833 ألفاً و519 إصابة، وسط تراجع متوسط ​الإصابات اليومية 36% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر التحليل أنه على الرغم من تباطؤ انتشار الفيروس، لكن لا يزال الفيروس يصيب 50 مليون شخص كل 90 يوما، بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى، بينما استغرق الأمر ما يقارب العام لتسجيل أول 50 مليون إصابة بفيروس كورونا.

ويشعر خبراء الصحة بتفاؤل بشأن تجاوز دول عديدة للأسوأ في الجائحة، بفضل اللقاحات، وذلك رغم تحذيرهم من أن الطقس البارد وتجمعات العطلات المقبلة قد تزيد من الإصابات.