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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصدار 1700 رخصة توفيق أوضاع .. جهاز تنمية المشروعات يوضح مزايا هذا القانون |فيديو

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، تم إصدار قانون لتنمية المشروعات متناهية الصغر، والمتوسطة، والصغيرة، كاشفاً عن إطلاق منصة إلكترونية في يناير المقبل.

وأضاف رأفت عباس في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا القانون يتضمن العديد من الحوافز سواء الضريبة أو الغير ضريبية، والتي تشجع المشروعات حتى تبدأ بشكل رسمي.

وتابع رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أنها تُشجع أيضاً في إدماج وتقنين أوضاع القطاع الغير الرسمي، بكثير من الحوافز التي لم تكن الحكومة توفرها لهم من قبل.

ونوه رأفت عباس أن بدأ تفعيل قانون 152 في شهر إبريل من العام الحالي، حيث تم إصدار 1700 رخصة توفيق أوضاع، والآن توصلنا إلى 1900 رخصة، مما يساعد المواطن على الحصول على العديد من الحوافز منها تسوية أوضاعه، ووقف أي دعاوى جنائية مقامة ضد المشروع فور حصوله على هذا الترخيص المؤقت.

وأكمل رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن يتمتع صاحب المشروع أيضاً بوقف المطالبات الضريبية والحوجزات الإدارية لحين تسوية المديونات الخاصة بهذا المشروع، مؤكداً أن قانون تنمية المشروعات هو الذي أتاح هذه المميزات.

جهاز تنمية المشروعات رخصة توفيق أوضاع منصة إلكترونية المشروعات متناهية الصغر القطاع المركزى للخدمات غير المالية

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