موسيماني تفوق.. طارق العشري: علامة استفهام على أداء بن شرقي فى القمة

قال طارق العشري المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، إن الفوضى ضربت دفاع الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلي ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وأضاف العشري في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "الفوضى ضربت دفاع الزمالك في لقاء القمة ضد الأهلي وهي سبب الخسارة بنتيجة 5-3".

وأكمل: "الفوضى ظهرت في الأهداف التي استقبلها الزمالك بدليل أن الفريق استقبل 3 أهداف في 9 دقائق فقط".

وأردف: "باتريس كارتيرون حاول إعادة فريقه للمباراة مرة أخرى بتغييرات تكتيكية ولكن الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني تفوقوا بشكل واضح".

واختتم: "أشرف بن شرقي كان الحاضر الغائب في لقاء القمة، ومستواه كان علامة استفهام".