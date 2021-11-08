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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حلمي : لو أدار القمة مدربون مصريون لأقيل أحدهما وتعرض الآخر لهجوم لاذع.. فيديو

محمد حلمي
محمد حلمي

قال محمد حلمي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه لا تعليق على الوسط الرياضي وما يحدث فيه، موضحًا أنه لا يوجد هيكل واضح في الرياضة المصرية.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباراة القمة إذا كان أدارها مديرين فنيين مصريين، لتعرضا لانتقادات عديدة لمدة أسبوع ورحل أحدهما على الأقل بالتحديد مدرب الزمالك، خاصة بعد الأخطاء التي ارتكبها مدربا الثنائي.

وأشار حلمي، إلى أن المباراة كانت ممتعة وشهدت الكثير من الأهداف، إلا أنه عادة ما يتقبل الجمهور أخطاء الأجانب على عكس المدربين المصريين الذين يتعرضون لأشد الانتقادات على أقل الأخطاء.

وتابع مدرب الزمالك السابق، أن الأهلي كان متفوقًا بفارق 4 أهداف مع زيادة في النتيجة، إلا أن التغييرات التي أجراها موسيماني أعاد بها الزمالك إلى المباراة التي كانت من الممكن أن تنتهي بالتعادل 5-5.

واختتم تصريحاته «لا فارق في النتيجة وعدد الأهداف خاصة وأنها مباراة بـ3 نقاط، لكن المؤثر في النتيجة هو عامل الكرامة فقط».

محمد حلمي نادي الزمالك الرياضة المصرية الأهلى موسيمانى

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