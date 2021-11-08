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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك عن الخسارة من الأهلي: الدوري ما زال طويلًا.. والحديث عن رحيل كارتيرون «غير مُقنع».. فيديو

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

قال حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن الخسارة من الأهلي كانت مفاجئة للجماهير، إلا أنها في النهاية مباراة بـ3 نقاط في مسابقة طويلة لم تتحدد ملامحها حتى الآن في ظل مرور 3 جولات فقط على انطلاق المسابقة.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك، من النادر أن يتكرر بنفس الظروف، خاصة وأن هناك سوء توفيق لازم الفريق، مشيرًا إلى أن الزمالك راحة حاليًا من التدريب وسيعود بقوة.

واستكمل تصريحاته، أن ما تردد بشأن إقالة أوليفيرا مدرب حراس المرمى، أو إجراء أي تعديلات على الجهاز الفني، غير منطقي، مضيفًا «ما تم ترديده عارِ تمامًا من الصحة، والجهاز الفني مستقر كما هو وسط دعم من الإدارة للجهاز الفني ونثق في إمكانياتهم».

وأشار حسين السيد، إلى أنه لا نية لإجراء أي تعديلات أو إضافات على الجهاز الفني الذي يستمر كما هو، مشددًا أن كارتيرون فقط هو صاحب الحق في طلب أي تغيير في جهازه المعاون إذا احتاج ذلك، وإذا أبلغ النادي بحاجته لأي تعديل سينفذ النادي طلباته.

واختتم تصريحاته «بعد تتويجنا بالدوري خرجت شائعات بهروب كارتيرون الذي وقع على تجديد عقده لمدة 3 سنوات، وما يتردد بشأن رحيله إلى أحد أندية الخليج غير مقنع ولا فائدة من وراء هذه الشائعات سوى محاولة زعزعة استقرار الفريق، وملف تجديد أشرف بن شرقي ما زال محلك سر وسيعلن النادي عن الجديد في هذا الشأن».
 

أشرف بن شرقي حسين السيد نادي الزمالك الأهلى أوليفيرا

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