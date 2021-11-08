كواليس إسناد الفيفا مباراة لجهاد جريشة رغم اعتزاله

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي المعتزل، النقاب عن تعيينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في إحدى مباريات تصفيات كأس العالم، رغم إنهاء مشواره في الملاعب.

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "الاتحاد الدولي لكرة القدم أسند لي مباراة بين فريقي بوركينا فاسو والنيجر في تصفيات كأس العالم رغم اعتزالي".

وأضاف: "من المؤكد أنني لم أرسل البريد الإلكتروني لنفسي لأدعي هذا الأمر، واعتذرت لـ فيفا عن التعيين".

وكان جريشة قد أعلن اعتزاله التحكيم نهائيًا في أغسطس الماضي، كاتبًا نهاية مشوار 25 سنة تحكيم حسبما أكد في بيانه الرسمي.