حقيقة رحيل توني كروس من ريال مدريد فى الشتاء

أوضح الألماني فولكر شتروث، وكيل أعمال، توني كروس لاعب ريال مدريد، إمكانية رحيل نجم المرينجي عن صفوف النادي الملكي، وذلك بعد اهتمام أكثر من نادٍ بضمه.

وسائل إعلام إسبانية ذكرت على مدار الأيام القليلة الماضية، أن فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لديهما رغبة في التعاقد مع صاحب الـ"31" عامًا.

ولكن شتروث نفى ذلك، حيث أكد أن لاعب بايرن ميونخ السابق، يريد الاعتزال وإنهاء مسيرته بقميص ريال مدريد.

وقال شتروث في تصريح مُقتضب نقلته شبكة "foot-sur7" الفرنسية: "أعتقد أن توني كروس سوف يُنهي مسيرته في ريال مدريد".

وأضاف: "توني لم يُخبرني في أي مكالمة هاتفية من قبل أنه يرغب في الرحيل عن ريال مدريد".

وأتم تصريحاته قائلًا: "كروس وهو عائلته سعداء للغاية في ريال مدريد".

كروس انضم إلى ريال مدريد قبل 7 أعوام، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 25 مليون يورو.

توني كروس يُعد من الركائز الأساسية في ريال مدريد، وخلال مسيرته مع الملكي خاض 328 مباراة بمُختلف المسابقات وسجل 23 هدفًا وقدم 80 تمريرة حاسمة، وتوج بالليجا مرتين وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.