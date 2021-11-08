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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكتفي بتطبيق اللائحة عقب خماسية الأهلي.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن نادي الزمالك قام بتطبيق اللائحة على اللاعبين بعد الخسارة أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" الزمالك لم يوقع عقوبات خارج اللائحة بل فقط اكتفي بتطبيق لائحة الخسارة".

وحقق الأهلي فوزا تاريخيا على الزمالك بنتيجة (5-3) في مباراة الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز التي احتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري طفيف.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

الأهلي تقدم بثلاثية عن طريق أبو جبل في مرماه، وعلي معلول في الدقيقة 20 ومحمد شريف في الدقيقة 25، قبل أن يقلص مصطفى فتحي الفارق بهدف في الدقيقة 51 ليرد الأهلي بالرابع والخامس عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 53، ومعلول في الدقيقة 65، ليسجل الزمالك هدفي تقليص الفارق عن طريق زيزو في الدقيقة 80 وبنشرقي في الدقيقة 90، لتشهد القمة تسجيل 8 أهداف.

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