عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبب غير فني.. إبراهيم سعيد يكشف سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن استبعاد طارق حامد من منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بسبب غير فني.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" استبعاد طارق حامد من منتخب مصر غير فني ذلك بسبب أزمة مع كارلوس كيروش بسبب عدم اللعب أساسيًا خلال المعسكر الماضي".

وأضاف:" طارق حامد كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم.

وضمت قائمة منتخب مصر 26 لاعبا، والتى شهدت ضم 5 وجوه جديدة إلى قائمة المنتخب المصري.

وجاءت الوجوه الجديدة كالتالى: محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، وأحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى، وأحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاى التركى، ومروان حمدى مهاجم فريق سموحة، وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا غدًا الأحد 7 نوفمبر الجاري في «برج العرب» بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي، وضمت القائمة 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي)
محمد أبو جبل (الزمالك)
محمد صبحي (فاركو)
محمود جاد (انبي)

خط الدفاع:

أكرم توفيق (الأهلي)
أحمد فتحي (بيراميدز)
احمد حجازي (الاتحاد السعودي)
أحمد ياسين (البنك الأهلي)
أيمن أشرف (الأهلي)
محمود علاء (الزمالك)
أحمد فتوح (الزمالك)
محمد حمدي (بيراميدز)
محمود حمدي «الونش» (الزمالك)

خط الوسط:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)
حمدي فتحي (الأهلي)
عمرو السولية (الأهلي)
إمام عاشور (الزمالك)
عبد الله السعيد (بيراميدز)
مصطفى فتحي (الزمالك)

خط الهجوم:

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)
محمد شريف (الأهلي)
أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)
مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)
مروان حمدي (سموحة)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)
محمد مجدي «أفشة» (الأهلي)

إبراهيم سعيد طارق حامد كأس العالم منتخب مصر أنجولا الجابون

ترشيحاتنا

شمعة تنهي حياة توأم بشكل مأساوي

السبب غير فني.. إبراهيم سعيد يكشف سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين .. تعرف عليها وكيفية الوقاية منها

فورد برونكو تحصل على ترقيات مذهلة من RTR .. فيديو وصور

آخر تطورات مصير كهربا فى الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ