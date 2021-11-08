السبب غير فني.. إبراهيم سعيد يكشف سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن استبعاد طارق حامد من منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بسبب غير فني.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" استبعاد طارق حامد من منتخب مصر غير فني ذلك بسبب أزمة مع كارلوس كيروش بسبب عدم اللعب أساسيًا خلال المعسكر الماضي".

وأضاف:" طارق حامد كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم.

وضمت قائمة منتخب مصر 26 لاعبا، والتى شهدت ضم 5 وجوه جديدة إلى قائمة المنتخب المصري.

وجاءت الوجوه الجديدة كالتالى: محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، وأحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى، وأحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاى التركى، ومروان حمدى مهاجم فريق سموحة، وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا غدًا الأحد 7 نوفمبر الجاري في «برج العرب» بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي، وضمت القائمة 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي)

محمد أبو جبل (الزمالك)

محمد صبحي (فاركو)

محمود جاد (انبي)

خط الدفاع:

أكرم توفيق (الأهلي)

أحمد فتحي (بيراميدز)

احمد حجازي (الاتحاد السعودي)

أحمد ياسين (البنك الأهلي)

أيمن أشرف (الأهلي)

محمود علاء (الزمالك)

أحمد فتوح (الزمالك)

محمد حمدي (بيراميدز)

محمود حمدي «الونش» (الزمالك)

خط الوسط:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

حمدي فتحي (الأهلي)

عمرو السولية (الأهلي)

إمام عاشور (الزمالك)

عبد الله السعيد (بيراميدز)

مصطفى فتحي (الزمالك)

خط الهجوم:

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

محمد شريف (الأهلي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

مروان حمدي (سموحة)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد مجدي «أفشة» (الأهلي)