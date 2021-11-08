محمد فضل: موسيماني دائم الحضور فنيا فى المباريات الكبيرة

قال محمد فضل، نجم الأهلي السابق والكرة المصرية، إن المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، موسيماني دائمًا ما يكون موجودًا في المباريات الكبيرة.

وأضاف «فضل»، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج «رقم 10» على القناة الأولى: «أقيم موسيماني في مباراة الأهلي والزمالك، لقد بدأ متحفظًا ليُغلق الملعب ويرى كيف ستسير المباراة، ولكن اليوم لم يكن يوم الزمالك».

وواصل نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلا: «بعدما أصبحت نتيجة اللقاء 5-1 تغيراته لم تكن جيدة، على سبيل المثال الجميع كان مقتنعًا بضرورة مشاركة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي ليزيد النتيجة، لأن الزمالك ليس في يومه، ولكن موسيماني يحسب له الفوز أمام الزمالك، والزمالك عاد في الشوط الثاني، المباراة في مجملها تنظيميًا وفنيًا رائعة، لم يكن بها مشكلة في دخول الجماهير والتصوير وستاد القاهرة كان رائعًا».

وأشار «فضل»، إلى إنه لم يكن مع إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي من قبل الإدارة في وقت سابق.