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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجراح الأمريكي العام يدافع عن إلزامية التطعيم ضد كورونا

صدى البلد

دافع فيفيك ميرثي الجراح العام بالولايات المتحدة عن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مواقع العمل، بعد صدور حكم من محكمة فيدرالية بوقف تنفيذ تلك القرارات.


وأشار ميرثي -في تصريحات- إلى أن الرئيس بايدن لديه يقين بفعالية تلك الإجراءات وفي نفس الوقت على قناعة بقانونيتها.


وقال ميرثي إن الرئيس ما كان ليتخذ تلك التدابير إذا لم يكن يعتقد أنها مناسبة وضرورية، كما استشهد بمواقف من التاريخ الأمريكي يعود بعضها إلى أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وهو جورج واشنطن خلال أحداث الثورة الأمريكية حينما ألزم الجنود بتلقي التطعيم ضد مرض الجدري، لافتًا إلى التطعيمات الواجبة سواء في الماضي والحاضر في المدارس والمستشفيات والجيش.


كانت إدارة الرئيس بايدن قد أصدرت قرارات تلزم أصحاب الشركات التي يعمل بها 100 شخص فأكثر بتطعيم العاملين ضد فيروس كورونا أو إجراء اختبار أسبوعي لضمان خلوهم من الفيروس، وهي القرارات التي أثارت دعاوى قضائية لإبطالها من قبل أكثر من ولاية أمريكية.

الجراح الأمريكي العام الدكتور فيفيك ميرثي إدارة جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

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