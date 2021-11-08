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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أغرب حدثتين .. ضبط مسن أدخل دابة على شريط السكة الحديد بالمنوفية ..واغتصاب طفلة بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
  • شخص يمتطى دابة "حمار" يدخل على رصيف المحطة

 - في الأرض الزراعية.. صبيان يخطفان طفلة ويتناوبان اغتصابها بسوهاج
 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية والذى يتضمن قيام أحد الأشخاص يمتطى دابة "حمار" على رصيف المحطة.

بالفحص تبين أن ذلك الشخص (مسن - مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية) قام بالدخول بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة  لشراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة، وتم ضبطه بمعرفة الأمن الإداري بالمحطة وتغريمه مبلغ مالي وصرفه عقب ذلك .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبسؤاله قرر ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

على جانب أخر كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج .

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (صبيان - مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، حيث اتفقا على اختطاف المجنى عليها.

وأضاف أحدهما بتوجهه أمام مسكنها ، وحاولا استدراجها إلا أنها لم تلبى ذلك ، فقام بحملها والانصراف بها مسرعاً من المكان "كما ظهر بمقطع الفيديو" ، وتقابل مع الثاني بإحدى المناطق الزراعية ، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة ، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية .

وبإرشادهما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من انتشال جثة المجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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