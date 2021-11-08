متسللون يخترقون هيئات حكومية من بينها مؤسسة أمريكية

اخترق متسللون أجانب مشتبه بهم تسع منظمات في قطاعات الدفاع والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم، واحدة منهم على الأقل موجودة في الولايات المتحدة.

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها شركة الأمن بالو ألتو نتوركس برفقة شبكة "سي ان ان" الأمريكية، بمساعدة وكالة الأمن القومي، يكشف باحثو الأمن السيبراني عن هؤلاء المتسللين المجهولين الذين يحاولوا سرقة البيانات الرئيسية من مقاولي الدفاع الأمريكيين وأهداف حساسة أخرى.

وقالت "سي ان ان" إن نوع التجسس الإلكتروني الذي سعت الأجهزة الأمنية في كل من إدارتي الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب إلى كشفه قبل أن يتسبب في الكثير من الضرر، حيث أن الهدف من نشر المعلومات للجمهور هو تحذير الشركات الأخرى التي قد تكون مستهدفة وحرق أدوات المتسللين في هذه العملية.

ويتتبع المسؤولون من وكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية هذا التهديد الإلكتروني. حيث ساهم قسم من وكالة الأمن القومي الأمريكية في تخفيف التهديدات الإلكترونية الأجنبية للقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية عبر تحليل تقرير بالو ألتو نتوركس.

وأضافت "سي ان ان" أن المتسللين قاموا بسرقة كلمات المرور من بعض المنظمات المستهدفة بهدف الحفاظ على استمرار الوصول لفترة طويل إلى تلك الشبكات، كما قال ريان أولسون، كبير المسؤولين التنفيذيين في بالو ألتو نتوركس: "يمكن بعد ذلك أن يكون المتسللون في وضع جيد لاعتراض البيانات الحساسة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو المخزنة على أنظمة الكمبيوتر حتى يتم طردهم من الشبكة".