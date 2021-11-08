"ميتا" تخطط لفتح متاجر البيع بالتجزئة

تخطط شركة "ميتا" التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك لفتح متاجر البيع بالتجزئة للمرة الأولى.



ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن تقارير أن الشركة لم تحدد موعدًا محددًا لفتح المتاجر ومن المقرر أن تتضمن بيع أجهزة مثل سماعات الواقع الافتراضي وأدوات المؤتمرات عن بعد التي تسمح للأشخاص بالدردشة عبر الفيديو، وسيكون أول متجر فعلي لشركة وسائل التواصل الاجتماعي.



وتأتي التقارير بعد حوالي أسبوع من تغيير فيسبوك اسمها إلى ميتا، وقالت إنها تحول التركيز إلى بناء عالم افتراضي أو metaverse حيث يمكن للمستخدمين التواصل الاجتماعي والعمل.

