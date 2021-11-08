أخبار الفن| حقيقة اعتزال حسن يوسف الفن.. تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وأبرزها:

في ذكرى ميلادها .. أسرار في حياة زوزو حمدي الحكيم

يحل اليوم الاثنين الموافق ٨ نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم، والتي قدمت العديد من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

صفحات غير موثقة.. حسن يوسف ينفي ما تردد عن اعتزاله الفن

نشر الفنان حسن يوسف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مع الفنانة شمس البارودي، ونفي من خلاله ما تم تداوله من اعتزاله الفن كزوجته شمس البارودي".

رغم انفصالهما.. منة عرفة ومحمود المهدي يحتفظان بصورهما سويا

أعلن محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة منة عرفة، الأمر الذي أكدته الأخيرة، ولكن بالرغم من التأكيد على انفصالهما الا ان كل منهما احتفظ بالصور التي جمعتهما من خلال حساباتهم الرسمية على “إنستجرام”.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

أعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، تدهور حالتها الصحية حيث كتبت منذ قليل من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” الآتي:

إبنة أمل رزق تصاب بوعكة صحية وتدخل العمليات بعد دقائق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة لبنتها الفنانة لمى كتكت وهي فى المستشفي، عبر صفحتها الرسمية علي إنستجرام.

وعلقت أمل رزق:"اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن أسال اللطف فيه بنت عمرى داخله العمليات بعد ساعتين اكرمنا يارب"

هجوم علي محمد رمضان بسبب رفعه الحذاء أمام جمهوره في إحدي الحفلات

نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور له من حفله الأخير، وذلك خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الصور وهو يوجه حذاؤه الي الكاميرا والجمهور، مما تسبب في غضب لمتابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: