الرى: تأهيل3134 كيلومترا من الترع والعمل فى 4589 كيلومترا أخرى

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا عن الموقف الحالى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ، حيث أشار التقرير لإنتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣١٣٤ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تنفيذ ترع بأطوال ٤٥٨٩ كيلومتر وانه تم طرح ترع بأطوال ١٨٨٠ كيلومتر ، ليصل اجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه ٩٦٠٣ كيلومتر.

كما تم طرح (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٨ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا عن الموقف الحالى لازالة التعديات علي نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى ، حيث بلغ إجمالي الازالات ١٤٦٢٨ ازالة بمساحة ٢.٨٠ مليون متر مربع تقريبا فى اطار الحملات الموسعة للازالات بمختلف المحافظات ، فى حين بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل اكثر من ٦٩٤٦١ ألف حالة إزالة.

وتأتى هذه الحملات المستمرة للازالات بهدف حماية نهر النيل وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات بالشكل الذى يمكنها من توصيل المياه لكافة المنتفعين ، وتحقيق الادارة المثلى للموارد المائية بما ينعكس على مصلحة المواطنين بالمقام الأول.