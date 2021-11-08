رئيس جامعة حلوان: البحث العلمي هو قاطرة العبور إلى المستقبل

اعلن مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان عن البدء فى تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي .

وذلك في ظل قيام الدولة بجهود عالية لاحداث طفرة في مجال البحث العلمي وفي ظل وجود ضرورة لترشيد الأنفاق، مايولد أهمية كبرى لتضافر الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الى اهمية دور الجامعة في تقديم الدعم الكامل واللازم لكل متطلبات البحث العلمي حيث ان البحث العلمى قاطرة التنمية للعبور للمستقبل.

ونوه الى ان دعم البحث العلمى يتطلب توفير الدعم للباحثين والعلماء من جامعة حلوان والجامعات الأخرى وتوفير المنصات الرقمية التي تواكب التطورات الحديثة وجهود الدولة في التحول الرقمى في كافة ارجاء العملية التعليمية لمساندة الباحثين ودعم جهودهم العلمية.

ويستهدف المجمع من تجهيز هذه المنصة العديد من الأهداف وهي:

• رسم خريطة لامكانيات ومقومات البحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة البحثية

• إنشاء لوحة القيادة الرقمية لجامعة حلوان لدعم متخذى القرارات لزيادة الجدوى من تمويل البحث العلمى

• نافذة ضرورية لتبادل وتكامل الخبرات والمعلومات الامكانيات بين الجامعات

• تسويق جامعة حلوان كمركز للبحث و التطوير للشركات العالمية بما لديها من باحثين ذوى كفاءة عالية.

• اقتراح مراكز بحثية جديدة تركز على التخصصات المستقبلية معتمدة على تخصصات الباحثين

• توفير معلومات واحصاءات ونشر تقارير وبحوث ودراسات استشرافية وتحليلية