حملات نظافة موسعة وإزالة التعديات بعدد من مناطق الغردقة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال النظافة والتجميل، حملة نظافة موسعة بعدة مناطق على مستوى المدينة لرفع الأتربة والمخلفات والقمامة.

وأوضح اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، أن المدينة تعمل على مدار اليوم في أعمال رفع المخلفات والقمامة والردش الموجود داخل التقسيمات السكنية والطرق العامة، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة على مستوى المدينة لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للغردقة.

وفي سياق متصل، نفذ حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء ممدوح نديم، حملة نظافة ورفع مخلفات الردش والقمامة ورفع الأتربة بالعديد من المناطق منها منطقة أبو عشرة وأبو العباس وشيري، كما تمت أعمال نظافة لقطعة أرض فضاء بالهضبة الشمالية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة داخل مدن المحافظة.

كما واصلت لجنة الإزالات بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، أعمال إزالة التعديات، حيث تمكنت اليوم من إزالة ٢٠ حالة تعد، عبارة عن أرصفة وسلالم وخرسانات بارزة، وحجرات خارج التنظيم وأسوار على مساحة ٥٠٠ متر، تعوق التطوير في شارع العرب بالقرب من مسجد العويضي.

يذكر أن مدينة الغردقة قد بدأت في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة العرب، وهي ضمن أعمال التطوير بالمدينة والتي تشمل عدة من مناطق سكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في سياق متصل ، استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء إيهاب رأفت، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة، حيث استكملت الوحدة المحلية للمدينة، أعمال الأسفلت بشارع الأزهر.

وشدد إيهاب رأفت، رئيس مدينةالغردقة، على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.