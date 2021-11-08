المرور: فتح طريقي الإسكندرية والإسماعيلية ومحور روض الفرج بعد انقشاع الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أنه تم فتح 3 طرق تم غلقها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بسبب الشبورة المائية التي حجبت الرؤية تماما عن قائدي السيارات ، وذلك حفاظا على أرواح قائدي المركبات .

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وبعد وقت قليل من الغلق ، أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه تم فتح كافة الطرق المغلقة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة ووضوح الرؤية لتعود حركة المرور لطبيعتها .

وكانت الادارة العامة للمرور قد أعلنت اليوم أنه تم غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور ، وغلق بوابات محور روض الفرج حتي منزل الصحراوي ، وغلق طريق الاسماعيلية أمام حركة المرور لوجود شبورة .