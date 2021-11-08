بعد توقف 6 سنوات.. غدا عودة رحلات شارتر الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ

تبدأ غدا مطارات شرم الشيخ والغردقة استقبال مئات الآلاف من السياح الروس من خلال الرحلات الشارتر الجوية الروسية بعد توقف دام 6 سنوات.

واطمأن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، على سير العمل والخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات بمطار الغردقة، ومتابعة الاستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوى الجديد، مع بدء استئناف رحلات الشارتر الروسية .

وتفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار .

وقال سيد الجابرى، وكيل إحدى شركات السياحة العالمية فى روسيا، فى تصريحات صحفية إن الشركة لديها حجوزات لنحو 80 ألف سائح خلال نوفمبر الجارى، كما أوضح مسؤولو شركة «كورال» الروسية أن الشركة لديها حجوزات لنحو 14 ألف سائح أسبوعيًا، قابلة للزيادة .

من جانبها، حذرت لجان وزارتى السياحة والصحة من التهاون فى تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصرى .

وواصلت اللجان التفتيش على القرى السياحية بالغردقة حول الإجراءات الصحية المتخذة لليوم الثالث على التوالى، مع إغلاق أى منشأة حال رصد أى مخالفة صحية بداخلها .

وقالت مصادر إنه من المقرر أن تستغرق اللجنة 3 أسابيع للتفتيش، كما أن لديها ضبطية قضائية وصلاحية إغلاق الفندق فورًا حال وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء .