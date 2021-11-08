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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب مصرى يبتكر تطبيقا لحل المعادلات الرياضية في ثوان معدودة| فيديو

صدى البلد

استطاع الطالب عمر كشك الطالب فى الصف الثانى الثانوي بمدرسة القاهرة الدولية من ابتكار تطبيق “ابليكيشن” يقوم على حل المعادلات الرياضية المتواجدة فى منهج 2 ثانوى فى ثوانى معدودة .


وقال عمر إنه بدأ فى دراسة البرمجة من خلال الكورسات المجانية التى اصبح متاحة وبكثرة على الانترنت واليوتيوب، وأن والده هو من وجه وشجعه على تعلم البرمجة باعتبارها لغة العصر ولديه مستقبل كبير فى المستقبل.

ولفت إلى أنه منذ أن بدأ فى البرمجة فقد وجد فيها سعادة كبيرة وأنه قام بالعديد من البرامج والألعاب وأن الأمر غير مكلف على الإطلاق لأن معظم الكورسات التى قد تعلم منها متوافرة على الانترنت وبشكل مجانى بالكامل وأن لا تكلف سوى سعر باقة الإنترنت .

وأوضح عمر أنه أراد أن يقوم بعمل برنامج قادر على مساعدته فى الدراسة ليقوم بحل المسائل الرياضية التى تتواجد فى منهجه بشكل سريع ودقيق وبالفعل على إنشاء البرنامج واستطاع الانتهاء منه ثم عرضه على المدرسين ليتأكد من سلامة النتائج التى يقدمها البرنامج وبالفعل أثبت البرنامج كفاءته العالية بإعطاء نتائج سليمة بنسبة 100% .

وأشار عمر إلى أن ما يميزه البرنامج هو أنه يقوم بحل المسائل الرياضية فى ثوانى معدودة ويستفيد الطالب من سرعة استخراج النتائج بالاضافة الى أن الطالب لا يحتاج الى معرفة القوانين الخاصة بالمساءلة فإن الطالب فى العادى لا يستطيع أن يقوم بحل المسألة دون أن يكون حافظ القوانين الخاصة بيه ولكن البرنامج قادر على فعل ذلك .


وأضاف أن الطلاب إذا أراد حل مثل المسائل فلابد عليه فى البداية من معرفة القوانين والطريقة اللازمة لحل المسألة الرياضية وان وقت حل المسألة يترواح من دقيقتين الى خمس دقائق لكن البرنامج يقوم بحلها فى ثوانى معدودة .


وكشف عمر أن يقوم الآن على عمل ابلكيشن لتبادل الرسائل من المتواجدة حاليا ماسنجر وواتس اب بشكل سهل، ، وانه يطمح الى الدخول إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الهندسة


وأن جميع البرامج التى قام بتصميمها تتواجد عن طريق موقع إلكترونى يمكن الحصول عليه من خلال هذا الرابط و تحميلها بشكل مجاني بالكامل .:

https://github.com/omarkeshk/force_problems_solver

الثانى الثانوي 2 ثانوى المعادلات الرياضية ابليكيشن فى ثوانى معدودة

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