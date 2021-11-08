"أهمية التكنولوجيا والتسويق الشبكي في نجاح قطاعات الأعمال".. ندوة بألسن عين شمس 

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان " أهمية التكنولوجيا والتسويق الشبكي في نجاح قطاعات الاعمال"، بالتعاون مع أكاديمية تراك الدولية، تحت رعاية محمود المتيني، رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،.سلوى رشاد،عميد الكلية، .يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.ناهد راحيل، منسق التدريب الميداني بالكلية.

افتتحت الدكتور .يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن سوق العمل اليوم يشهد تغيرات كبيرة على مستوى العالم، لذلك فالتعليم الجامعي أصبح في أشد الحاجة لربطه بسوق العمل بشكل عملى، لذلك يقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بتدشين سلسلة ندوات وتعتمد على التنوع في اكتساب خبرات جديدة و مهمة للطلاب.

بينما تناولت الندوة التى قدمها أ.محمد الصفتى أحد رجال قطاع الاعمال أنه لا يمكن لأي مُنتج أو خدمة أو مشروع أو مبادرة أن تنجح وتُطبّق على أرض الواقع ما لم يتمّ شراؤها أو تأييدها أو دعمها من قبل الفئة المستهدفة. وهو ما يُعرف بالتسويق أو الـ Marketing. وعلى الرغم من أنّ التركيز على مهارات التسويق يكون في الغالب في وظائف التسويق التقليدية مثل الإعلان والمبيعات والعلاقات العامة وإدارة العلامات التجارية، إلاّ أنّ هذه المهارات تحظى بتقدير واهتمام كبيرين من قبل أرباب العمل في جميع القطاعات الوظيفية.

واستعرض أهمّ مهارات التسويق، التي تساعدك في الارتقاء بالسيرة الوظيفية بالإضافة إلى أهمّ النصائح والوسائل التي تساعد على تنمية هذه المهارات.

مشيرًا إلى أن الترويج لأي منتج او خدمة او فكرة على العديد من مهارات التسويق والصفات الشخصية المختلفة التي تبدأ بتحليل الجمهور وتحديد تصوّراتهم حول هذا المنتج أو الفكرة، ثمّ تحديد جوانب ومميزات المنتج التي تجعله أكثر جاذبية للجمهور، وبعدها البدء بتقديم هذه الفكرة أو المنتج بطريقة ممتعة جذّابة تشجّع الآخرين على شراء المنتج أو اعتماد الفكرة.

وهنا لابدّ من التنويه إلى أنّ التسويق لا يقتصر على المنتجات والأفكار فحسب، إذ يمكنك أن تسوّق نفسك أيضًا لأرباب العمل وأصحاب الشركات فتحصل على الوظيفة التي تناسب طموحاتك أو الدعم الذي تحتاجه في تحقيق مشاريعك.