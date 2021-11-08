50 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد الفوز بخماسية علي الزمالك في الدوري

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي صرف مكافأة إستئناثية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بواقع 50 ألف جنيه لكل فرد بعيداً عما تنص عليه اللائحة الخاصة.

كما قرر الخطيب إلغاء العقوبة التي تم توقيعها علي الفريق بخصم 300 ألف من كل فرد في الفريق عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش التي جرت قبل بداية الموسم الحالي.

وحرص الخطيب - الذي لم يحضر المباراة من الملعب لقضائه فترة نقاهة خارج القاهرة- علي تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في قمة الدوري المصري ، وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة اليوم.

وقال الخطيب إن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقرر محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر 300 ألف جنيه .

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ.