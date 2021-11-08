جوارديولا يحضر مؤتمر تقديم تشافي في برشلونة

يحضر الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والسابق لبرشلونة، مؤتمر تقديم تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للبارسا، في ملعب “كامب نو”.

وتم الإعلان عن تعيين لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي كمدرب للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان، أول أمس، السبت، وسيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام اليوم، الإثنين قبل خوض أول حصة تدريبية له في اليوم التالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيب جوارديولا يتواجد حاليا في برشلونة، ومن المتوقع حضوره في مؤتمر تقديم تشافي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن جوارديولا قام بإلغاء أمر شخصي من أجل مساندة تشافي.

وسيبدأ المؤتمر الصحفي لتشافي في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا في المكان المخصص للصحافة، بعد تقديمه في ملعب “كامب نو” وسط حضور 25 ألف مشجع.

وتابعت، أنه ليس من المعتاد أن يقدم مدرب الفريق على ملعب “كامب نو” بحضور جماهير في المدرجات ولكن الأمر اليوم مختلف لأنه مع واحد من أساطير النادي.

وأكد برشلونة أن تشافي هيرنانديز سيخوض أول حصة تدريبية له كمدرب جديد للفريق الكتالوني غدًا، الثلاثاء.

وتولى تشافي القيادة الفنية لبرشلونة، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وبعد فترة التوقف الدولي القادمة، ستكون المباراة الأولى للاعب خط الوسط الأسطوري هي مباراة الديربي الكتالوني ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري.