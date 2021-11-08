عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

الإمام الأكبر الأستاذ
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

قال الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: “ كنا على وعي كامل وقناعة تامة بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية لو ترك وشأنه فإنه ما يلبث بالبلاد إلى حرب طائفية”، مشيرا إلى أن الأزهر والكنائس يومها استشعر يومها معنى المؤسسات الدينية فى الجهود الأمنية والسياسية التيس تبذله الدولة لدحر هذا المخطط اللعين وحماية المواطنين. 

وأضاف أحمد الطيب، خلال كلمته بإحتفالية مرور 10 أعوام على تأسيس بيت العائلة، أن هذا المخطط اللعين يغذيها قوة خارجية بالتنسيق مع قوة داخلية، موضحا أن هدف تلك القوى هو سقوط مصر، فيما سقطت فيه قوة عربية لاتزال أخبارها البالغة السوء تتصدر الأنباء المحلية والعالمية حتي تلك اللحظة.

وتابع: “ فى هذا الجو المضطرب ووسط أعاصيره الداخلية والخارجية وعقب الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة فى بغداد وكنيسة القديسين دعت الضرورة الدينية والوطنية إلى إنشاء وحدة وطنية مستقلة باسم بين العائلة المصرية”.

 

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تأسيس بيت العائلة كنيسة القديسين سقوط مصر

ترشيحاتنا

الطيب: الأزهر منفتح على المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها

أغلى من الرام وفورد وشيفروليه... تويوتا تعلن الأسعار الرسمية لتندرا 2022

وداعاً لجشع التجار.. قرار رسمي بشأن "الأوفر برايس" على أسعار السيارات

شيخ الأزهر : الضرورة الدينية والوطنية دعت لإنشاء بيت العائلة المصرية |فيديو

تويوتا تكشف عن نيتها إصدار نسخة رياضية من أيجو إكس

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ