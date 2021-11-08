شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

قال الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: “ كنا على وعي كامل وقناعة تامة بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية لو ترك وشأنه فإنه ما يلبث بالبلاد إلى حرب طائفية”، مشيرا إلى أن الأزهر والكنائس يومها استشعر يومها معنى المؤسسات الدينية فى الجهود الأمنية والسياسية التيس تبذله الدولة لدحر هذا المخطط اللعين وحماية المواطنين.

وأضاف أحمد الطيب، خلال كلمته بإحتفالية مرور 10 أعوام على تأسيس بيت العائلة، أن هذا المخطط اللعين يغذيها قوة خارجية بالتنسيق مع قوة داخلية، موضحا أن هدف تلك القوى هو سقوط مصر، فيما سقطت فيه قوة عربية لاتزال أخبارها البالغة السوء تتصدر الأنباء المحلية والعالمية حتي تلك اللحظة.

وتابع: “ فى هذا الجو المضطرب ووسط أعاصيره الداخلية والخارجية وعقب الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة فى بغداد وكنيسة القديسين دعت الضرورة الدينية والوطنية إلى إنشاء وحدة وطنية مستقلة باسم بين العائلة المصرية”.