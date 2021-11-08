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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نيتها إصدار نسخة رياضية من أيجو إكس

تويوتا أيجو اكس
تويوتا أيجو اكس

أعلنت شركة تويوتا موتورز عن نيتها إصدار طراز الجراند تورينج من تويوتا أيجو اكس.

نوه أندريا كارلوتشي، نائب الرئيس لقسم التسويق في تويوتا موتورز بالقارة الأوروبية، إن هناك إمكانية لصنع نموذج رياضي GT من ايجو اكس، وقال لـ Autocar: "لنكن واضحين، هذا ليس جزء من خططنا، لكنك ستكتشف الأيجو اكس بنفسك، وربما تعليقاتك تساعدنا لمساعدتنا على فهم مقدار الإمكانات والاحتمالات المستقبلية المتاحة لهذا الطراز".

 

حتى الآن لم تصرح رسميا عن أية أخبار مؤكدة لكنها رمت الكرة في ملعب العملاء منوهة أنها ستبني الجراند تورينج بناء على رغبة الجماهير إذا طلبوا ذلك، وبالتالي من الممكن أن يتم إصدارها إذا ما دعت الحاجة العملية إلى ذلك ولكن ما يرجح احتمالية إصدارها فعليا هو خطة تويوتا بتوسيع خط إنتاج الـGR.

 

في حالة إصدار النسخة الرياضية من تويوتا أيجو اكس، ستكون منافسا قويا لـ سوزوكي سويفت سبورت وفولكس فاجن جي تي آي

أكيو تويودا، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا من عشاق السيارات الرياضية والسيارات عالية الأداء، ومهتم بتوسيع نطلق السيارات ذات القدرة الحصانية العالية، كما أسفرت جهوده لإعادة بناء سمعة العلامة التجارية اليابانية من حيث الأداء العالي والموثوقية، عن إنشاء عائلة من السيارات الرياضية المخصصة، وتشمل ياريس جي آر وسوبرا جي آر وجي آر 86 الشهيرة.

 

ستكون تويوتا أيجو اكس جي  آر، من حيث مواصفات التسعير والأداء في المنتصف بين أيجو اكس القياسية و ياريس جي آر. بالنظر إلى أن أيجو اكس القياسية تشترك بشكل أساسي في منصة البناء مع ياريس جي آر بالفعل، فإن محرك تلك السيارة ذات الشاحن التوربيني سعة 1.6 لتر الثلاثي الأسطوانات قد يكون أيضا في الإصدار الرياضي، ولكن من المحتمل أن تكون مخرجات الطاقة أعلى من 257 حصانًا، مع وجود نظام تعليق أكثر رياضية وفرامل أكبر وحزمة أيروديناميكية أو ما يسمى مرونة هوائية أكبر وأقوى، مع خصائص لتعديل وزن السيارة لتكون أقل وأخف على الطريق.

تويوتا تويوتا موتورز جراند تورينج و اكس سوزوكي فولكس فاجن ياريس سوبرا جي آر

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