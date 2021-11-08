تونس.. تحذير قوي من كارثة تهدد صحة المواطنين

النفايات تهدد صحة المواطنين في تونس

حذر مسؤول تونسي، اليوم الاثنين، من مشكلة النفايات؛ مؤكدا أنها أصبحت تهدد صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه لم يتم رفع النفايات في ولاية صفاقس منذ 42 يوما.

وقال المتحدث بإسم تنسيقية البيئة والتنمية بولاية صفاقس التونسية، حافظ الهنتاتي، في تصريحات إذاعية، إن: "ما يعادل 27 ألف طنا من الفضلات المنزلية منتشرة في أنهج وضواحي مدينة صفاقس".

وحذر الهنتاتي من أن "مشكلة النفايات أصبحت تهدد صحة المواطنين".

واستنكر المسؤول التونسي، "عدم التوصل الى حل من طرف سلطة الإشراف إلى غاية اليوم".

وأوضح أنه "يطالب بالحق في الوجود وسوف نقاضي كل الأطراف المشاركة بهذه الكارثة البئية على غرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوزارة".

وفي 21 أكتوبر، اقترحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على بلديات صفاقس خلال زيارتها للمدينة، إنشاء مساحات جديدة بعيدة عن المنازل لتخزين النفايات موقتاً، لكن هذا الحل قوبل برفض السكان الذين اعترضوا على تحويل أراضٍ إلى مكبات.

وتتراكم أكياس القمامة برائحتها الكريهة والذباب الذي يغطيها في مناطق مختلفة من صفاقس منذ أكثر من 40 يوماً، حتى أن الأكوام باتت ملحوظة قرب المستشفيات والمتاجر والمدارس.



وفي وقت سابق، اختفى 120 طنا من النفايات الطبية من مستشفى الهادي شاكر في مدينة صفاقس التونسية منذ سنة لغزا محيرا رغم تعهد القضاء بالملف، بعد رفع الوكالة الوطنية لحماية المحيط شكوى في هذا الصدد.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن اكتشاف مصالح الشرطة البيئية في الجهة مخزنين عشوائيين داخل حي سكني وسط المدينة في أكثر من 300 طن من النفايات الطبية الخطرة، أعاد تسليط الضوء على القضية وأثار عدة نقاط استفهام حول اختفاء كميات هامة من النفايات الطبية من ساحة مستشفى عمومي، وحول الأطراف الضالعة في هذه الجريمة البيئية.