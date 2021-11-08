بدء أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمان النووي

بدأت اليوم الاثنين أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "البناء على الدروس المستفادة لزيادة تعزيز الأمان النووي" والذي تستمر أعماله 4 أيام في مقر الوكالة في فيينا.



وذكر بيان للوكالة الدولية أن المؤتمر يستعرض كيفية تعزيز الأمان والسلامة النووية بالاستناد إلى تقييم عشر سنوات عقب وقوع حادث محطة فوكوشيما-دايتشي اليابانية.



وأضاف البيان أن المؤتمر يركز على إعادة النظر في الدروس المستفادة والخبرات المشتركة والنتائج والإنجازات من الإجراءات التي اتخذتها المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية في أعقاب الحادث وتحديد سبل تعزيز السلامة النووية.



وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن موضوعات رئيسة وهي ضمان التوليد الآمن للطاقة النووية، والتأهب لحالات الطوارئ، والاستجابة والسلامة من الإشعاع، والتعافي بعد وقوع الحوادث، والتعاون الدولي، والقيادة والإدارة من أجل السلامة، والتواصل وبناء الثقة والصكوك القانونية الدولية للسلامة، إضافة إلى مواجهة التحديات الجديدة والأمان لتطوير الطاقة النووية.



ولفت البيان إلى أن المؤتمر يستهدف جمهورًا رفيع المستوى من المنظمين والمشغلين للمنشآت النووية والدبلوماسيين وممثلي الحكومات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الدعم الفني والصناعة.

ويختتم المؤتمر يوم الجمعة المقبل بمؤتمر صحفي لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.