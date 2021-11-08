تداول 941 طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر تداول (941 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و ( 174 شاحنة ) شملت حركة الصادرات ( 651 طن ) بضائع عامة و ( 132 شاحنة ) شملت حركة الواردات( 290 طن ) بضائع عامة و( 42 شاحنة ) ويتواجد ( 9 ) سفن علي أرصفة الموانى .



حيث استقبل ميناء أبو طرطور السفينة LGOSTAR1 فارغة لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة ( LSIANDER S ) ميناء الحمراوين بحمولة ( 29850 طن ) فوسفات متجهة الي باكستان ومغادرة السفينة الحرية والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ( 166 شاحنة ) و ( 21 سيارة ملاكي ) .



بينما في انتظار دخول الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس والحرية ومن المقرر مغادرة السفينة أمل.

بينما أستقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء ( وصول / سفر ) حيث تم أستقبال 42 شاحنة بحمولة 290 طنا وتصدير 27 شاحنة بحمولة 651 طنا.