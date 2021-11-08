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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية ردا على فيديو اعتدائه على شخص داخل مسجد: بقاله 8 سنوات

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تفاصيل الواقعة المثارة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنها منذ 8 سنوات، وأنه لم يعتد على أحد، لكنه كان يرغب في «عدم الشوشرة» على مجلس العلم الذي كان يقدمه بعد صلاة الفجر، وطالب الحضور داخل بالمسجد بالتزام الصمت والاستماع إلى الحديث، قائلاً «إنه عندما كان يعطي دروسا بالمسجد بعد صلاة الفجر وبسبب شكوي البعض من ارتفاع الصوت داخل المسجد بعد الصلاة لم يعد الشيخ يستخدم ميكروفونا على حد قوله، وبالتالي الصوت أصبح منخفضا ولا بد من الهدوء والإنصات ليسمع الجميع».


وأضاف مبروك عطية، أنه ذهب إلى المتحدث وطلب منه أن يستمع بانصات للدرس وجاء رد الطرف الأخر بالرفض، حسب قوله، فطلب الشيخ منه أن ينتقل من مكانه إلى مجلس العلم، إلا أن الرجل رد عليه بأنه لا يستطيع الحركة من مكانه، فقال مبروك عطية: «قلت له مش قادر تمشي أشيلك أنا، وهي دي كل الحدوتة».

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لواقعة داخل أحد المساجد، كان بطلها الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، ترصد مشادة كلامية بينه وبين بعض الحضور داخل المسجد، أوضح بعدها «عطية» أن الواقعة تعود لـ8 سنوات ماضية حينما كان يعطى دروسا دينية في أحد المساجد بعد الفجر.

وبدأت الواقعة عندما قرر مبروك عطية إيقاف الدرس الذي يقدمه لبعض المصلين ليذهب إلى مجموعة من الجالسين بعيداً عن موضع الحديث، ويطالبهم بالانضمام إليه مجلسه أو التوقف عن الكلام، قائلاً: «مين عايز يفسد علينا مجلس العلم بتاعنا، مين بيتكلم ومش عايزنا نسمع بعض».


وظهر الشيخ مبروك عطية منفعلاً، في الفيديو، وهو يبحث عن مصدر الصوت الذي يشوش على المستمعين: «يا جماعة في خلل هنا عايز اعرفه»، ووجه حديثه إلى أحد الشباب وقال «أنت يابني ياللي بتتكلم ماينفعش ده أول مرة يحصل في تاريخنا»، مضيفا: «ما تديله يا بني اللقمة ياكلها ليموت».

وواصل مبروك عطية بحثه داخل المسجد في محاولة منه لفرض حالة من الهدوء، واتجه إلى أحد الجالسين في الناحية المقابلة، قائلاً: «لو مش عارف تيجي لي، أجيلك أنا، رغم إني مش بقدر امشي»، واتجه إليه ثم قرر أن يحمله من مكانه، وهو ما أثار غضب الرجل، الذي رد عليه قائلا: «عيب كدة».

الدكتور مبروك عطية فيديو لواقعة داخل أحد المساجد

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