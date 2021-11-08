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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده أمام انجولا والجابون.. أرقام عمر مرموش بقميص منتخب مصر

مرموش
مرموش

استبعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني النجم الشاب عمر مرموش من قائمة الفراعنة الكبار لمواجهة أنجولا والجابون.

ويلتقى منتخب مصر الأول نظيره منتخب أنجولا يوم الجمعة المقبل على أن يعاود مواجهة منتخب الجابون يوم الثلاثاء المقبل فى تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وأصدر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة الكبار قرارا بإعفاء عمر مرموش من معسكر منتخب مصر الوطنى الحالي نظرا للإصابة التى لحقت به خلال تواجده بصفوف فريق شتوتجارت الألماني.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام عمر مرموش بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر الوطنى.

نجح عمر مرموش فى إثبات نفسه بعدما سجل هدف فوز الفراعنة الكبار على ليبيا فى المباراة الأولى من قذيفة صاروخية.

وصنع هدفا فى المباراة الثانية أمام منتخب ليبيا بعدما ارسل عرضية متقنة إلى مصطفى محمد الذى بدوره سددها برأسه قوية فى شباك الحارس الليبي ويسجل ثاني أهداف الفراعنة الكبار بجانب ظهوره المميز خلال المباراتين.

ويعد عمر مرموش أكثر لاعب له مراوغات بشكل صحيح مع منتخب مصر الوطني فى مباراتي ليبيا بتصفيات المونديال بواقع 12 من إجمالي 17 مراوغة.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر بعد التنسيق مع نادي شتوتجارت الألماني، إتاحة الفرصة أمام لاعب النادي والمنتخب الوطني عمر مرموش للخضوع لبرنامجه العلاجي وإعفاءه من الانضمام إلى معسكر المنتخب الحالي على أمل أن يتماثل اللاعب للشفاء في أسرع وقت.

كما قرر الجهاز الفني، الاكتفاء بـ 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:
حراس المرمى:
محمد الشناوي (الأهلي).
محمد أبو جبل (الزمالك).
محمد صبحي (فاركو).
محمود جاد (إنبي).

الدفاع:
أكرم توفيق (الأهلي). 
أحمد فتحي (بيراميدز).
أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).
أحمد ياسين (البنك الأهلي). 
أيمن أشرف (الأهلي).
محمود علاء (الزمالك). 
أحمد فتوح (الزمالك).
محمد حمدي (بيراميدز).
محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط:
محمد النني (أرسنال الإنجليزي).
حمدي فتحي (الأهلي).
عمرو السولية (الأهلي).
إمام عاشور (الزمالك).
عبد الله السعيد (بيراميدز).
مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم:
عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).
محمد شريف (الأهلي).
أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي).
مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).
مروان حمدي (سموحة).
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

ارلوس كيروش منتخب مصر عمر مرموش أنجولا الجابون كأس العالم بقطر ٢٠٢٢

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