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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في عيد ميلاده الـ ٢٤.. أكرم توفيق مستقبل وسط الملعب في الأهلي

صدى البلد

 

بات اكرم توفيق نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معشوق جماهير الكرة عقب تألقه اللافت للنظر مع الفريق منذ عودته من الإعارة بفريق الجونه للموسم الماضي.

 

ويحتفل اكرم توفيق اليوم ٨ نوفمبر بعيد ميلاده ال ٢٤ اليوم وذلك عقب ايام من تألقه أمام الزمالك والتي فاز الاهلي بخماسية مقابل ٣ اهداف في الجولة الثالثه من بطولة الدوري المصري 

 

ويعد اكرم توفيق أحد أبناء الأهلي والتي يعول عليهم مصير الفريق المستقبل في ظل تألقه حيث يعد البديل الأفضل لاحمد فتحي للاعب الفريق والذي رحل لبيراميدز في صفقة انتقال حر 

 

وخاض اكرم توفيق مع الأهلي 59 مباراة بواقع 3251 دقيقة لعب حيث توج مع الأهلي نجح  بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى كما أنه شارك فى أولمبياد طوكيو.

 

وكانت بدايه تألق اكرم توفيق مع الأهلي عندما شارك بديلا لمحمد هاني أمام الترجي التونسي حيث تمكن من السيطره على كافه مفاتيح لعب الفريق المنافس و تأمل الأهلي لنهائى أفريقيا ليتوج المارد الأحمر  بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه 

 

انضم أكرم توفيق  إلى النادى الأهلى  قادما من إنبي فى صيف 2016 مقابل 700 ألف يورو بعمر الـ 17 عاما 

 

وفؤ موسم ٢٠١٨ لم يشارك اكرم مع الأهلي بانتظام تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وقتها حيث خاض ٣ مباريات فقط في ظل تألق حسام عاشور ونيدفيد و احمد حمدي ليقرر الرحيل للاعارة بموسم ٢٠١٨-١٠١٩ الجونه 

 

وشارك اكرم توفيق فى 10 مباريات مع الجونه بالموسم الاول ثم في الموسم التالي شارك في ٣١ مباراة. واحرز هدفين مما أجبر موسيماني المدير الفني للأهلي علو طلب عودته 

وحصل أكرم توفيق على رقم حسام عاشور “25” فى النادى الأهلى  ثم عقب إصابة محمد هاني شارك في الجهة اليمني

ويمتلك أكرم العديد من الإمكانيات المميزة بالاضافه السرعه والقوة البدنية 

 

كما تألق اكرم توفيق مع المنتخب الأول والاوليمبي و يقدم.اداؤ رائع 

 

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