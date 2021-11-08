حدائق أكتوبر: تنفيذ 90 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من سكن مصر |فيديو

قال المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن جميع مشروعات الإسكان الموجودة بالمدينة يجب أن تتميز بزيادة المسطحات الخضراء الموجودة، إضافة إلى المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطنين.

وأضاف محمد مصطفي، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تلك المرافق والخدمات والمسطحات الخضراء موجودة بالنسبة لجميع المشروعات، منها مشروع سكن مصر ودار مصر أو الإسكان الإجتماعي، موضحا أنه جارى تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بالمدينة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه، ويقدر بأكثر من 90 ألف وحدة سكنية.

وتابع أن مدينة حدائق اكتوبر تقوم بتوفير جميع مشروعات الإسكان لجميع المواطنين، لافتا إلى أن مشروع سكن مصر المرحلة الأولي الخاصة به عبارة عن 207 ألف عمارة، بإجمالي أكثر من 4 ألاف و500 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن المشروع به جميع الخدمات التي تخدم المواطن، من الحضانات والمدارس والمستشفيات، كمجتمع عمراني متكامل.