هروب 7 مجرمين من سجن في كمبوديا عبر "ثقب في الجدار"

هرب 7 مجرمين من سجن "ستونج ترينج" الإقليمي في كمبوديا من خلال إحداث ثقب في جدار السجن.

وذكرت صحيفة (خمير تايمز) الكمبودية، اليوم /الاثنين/، أن السجناء الذين كانوا يقضون عقوبات بتهمة تهريب المخدرات والسرقة، هربوا أولا من زنزانة السجن إلى مبنى مستخدمين أدوات مأخوذة من الورشة، ثم استخدموا عدة أدوات وعصي لإحداث ثقب في جدار السجن وهربوا.

وأضافت أنه عندما رأى الحراس المجرمين وهم يفرون، أطلقوا طلقات تحذيرية، لكنهم فشلوا في منعهم.. مشيرة إلى أن عملية تتبع السجناء الهاربين لا تزال جارية.

