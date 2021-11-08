عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مي عاطف: خطة شاملة للنهوض بالألعاب الجماعية والفردية فى النادي الأهلى

مى عاطف
مى عاطف

قالت مي عاطف المرشحة على منصب العضوية بمجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في قائمة محمود الخطيب بالانتخابات التي تقام يوم 26 نوفمبر ‏الجاري، إن الألعاب الفردية والجماعية تأتي في مقدمة البرنامج الانتخابي للقائمة، مؤكدة أن هذه الألعاب سوف تشهد خطة شاملة للنهوض بها والوصول إلى مكانة مميزة على المستويين المحلي والدولي.‏


وأشارت المرشحة التي تمثل العنصر النسائي  في قائمة الخطيب، إلى أن برنامج القائمة يتضمن ‏جزءً خاصا بالألعاب الفردية والجماعية بهدف تطويرها من خلال تطبيق بعض الأفكار الجديدة التي سيتم تطبيقها  على أرض الواقع فور الحصول على ثقة الجمعية العمومية وستحدث نقلة نوعية في هذه الألعاب.‏


وأكدت مي عاطف، أنها تسعى من خلال وجودها في قائمة الخطيب، إلى صقل المدربين عمليا من خلال إرسالهم ‏للمعايشة في فرق أوروبية، للتعرف على اخر مستجدات التدريب، خاصة أن الأهلي يضم مجموعة من الكوادر المميزة على المستوى ‏التدريبي في كافة الألعاب.‏


وأضافت أن إحتكاك لاعبي الأهلي بالفرق الأوروبية في غاية الأهمية سواء من خلال وجود معسكرات خارجية أو ‏استقدام فرق أوروبية إلى القاهرة، و وجود شركة الأهلي للخدمات الرياضية سيكون داعما بكل تأكيد لتنفيذ هذا الفكر.‏
 

جدير بالذكر أن مي عاطف حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة ‏وكانت ‏ضمن الفريق الذي حقق الرقم ‏القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021‏، وتعمل مهندسة ‏معمارية بإحدي الشركات الاستشارية العالمية ‏بمصر والتي قامت بتنفيذ ‏بعض مشاريع في ‏العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية أخرى.

الأهلى الخطيب النادي الأهلي موسوعة جينيس قائمة الخطيب البرنامج الانتخابي قائمة محمود الخطيب محمود الخطيب الجمعيه العموميه

ترشيحاتنا

أيقونة الأزمنة المختلفة.. مرسيدس تحتفل بعيد ميلاد "النجمة الثلاثية" المئوي

السيسي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده في باريس

فرنسا : لا نستبعد فرضية العمل الإرهابي في هجوم كان

قرار من مدرب البنك الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

نشرة البرلمان | "الشيوخ" يقر قانون التخطيط العام.. وعقوبات رادعة للمخالفين في "البلاك فرايدي".. وارتفاع أسعار العقارات قريبا

ممشى المنصورية السياحي.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع ومحاور "الهرم"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

فيديو

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ