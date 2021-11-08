مي عاطف: خطة شاملة للنهوض بالألعاب الجماعية والفردية فى النادي الأهلى

قالت مي عاطف المرشحة على منصب العضوية بمجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في قائمة محمود الخطيب بالانتخابات التي تقام يوم 26 نوفمبر ‏الجاري، إن الألعاب الفردية والجماعية تأتي في مقدمة البرنامج الانتخابي للقائمة، مؤكدة أن هذه الألعاب سوف تشهد خطة شاملة للنهوض بها والوصول إلى مكانة مميزة على المستويين المحلي والدولي.‏



وأشارت المرشحة التي تمثل العنصر النسائي في قائمة الخطيب، إلى أن برنامج القائمة يتضمن ‏جزءً خاصا بالألعاب الفردية والجماعية بهدف تطويرها من خلال تطبيق بعض الأفكار الجديدة التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع فور الحصول على ثقة الجمعية العمومية وستحدث نقلة نوعية في هذه الألعاب.‏



وأكدت مي عاطف، أنها تسعى من خلال وجودها في قائمة الخطيب، إلى صقل المدربين عمليا من خلال إرسالهم ‏للمعايشة في فرق أوروبية، للتعرف على اخر مستجدات التدريب، خاصة أن الأهلي يضم مجموعة من الكوادر المميزة على المستوى ‏التدريبي في كافة الألعاب.‏



وأضافت أن إحتكاك لاعبي الأهلي بالفرق الأوروبية في غاية الأهمية سواء من خلال وجود معسكرات خارجية أو ‏استقدام فرق أوروبية إلى القاهرة، و وجود شركة الأهلي للخدمات الرياضية سيكون داعما بكل تأكيد لتنفيذ هذا الفكر.‏



جدير بالذكر أن مي عاطف حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة ‏وكانت ‏ضمن الفريق الذي حقق الرقم ‏القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021‏، وتعمل مهندسة ‏معمارية بإحدي الشركات الاستشارية العالمية ‏بمصر والتي قامت بتنفيذ ‏بعض مشاريع في ‏العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية أخرى.