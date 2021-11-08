محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

بعد انتهاء الزخم الإعلامي الذي صاحب مهرجان الجونة السينمائي الذي أُزيلت سجادته الحمراء التي شكّلت الحدث الأبرز في هذا المهرجان وما صار عليها من عروض أزياء وتقاليع شغلت المتابعين كثيرًا عن الأعمال المُشاركة في المهرجان باستثناء ذلك (الفيلم) المُسمى (ريش) الذي أثيرت حوله أزمة لم يفهم الكثيرون - وأنا منهم - سبب نشوبها وتضخمها لهذا الحد، لا سيّما أن عددًا كبيرًا ممن تناولوا هذه الأزمة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكونوا قد شاهدوا ذلك العمل.

ولقد سنحت لي الفرصة أن أشاهد هذا العمل وأنا أتشوق لمتابعة ذلك (الفيلم) الذي نال شهرة ودعاية غير مسبوقة بتلك التصرفات غير المحسوبة من بعض الفنانين أثناء عرضه في المهرجان والتي كان لها بالغ الأثر في تسليط الأضواء عليه على عكس ما أراد هؤلاء المعترضون على كآبته ممن كانوا يتابعون عرضه أثناء المهرجان.

وأعددت نفسي قبل عرضه مستحضرًا ذكريات فيلم "اليوم السادس" و"اسكندرية ليه" ليوسف شاهين و"المومياء" لشادي عبد السلام كي أعيش أجواء تلك الأفلام التي بها الكثير من العمق الذي يبعث برسائل مستترة من داخل ما يدور به من معاناة وأحداث يعيشها الأبطال بالإضافة لحديث الصورة المؤثر.



وعندما بدأ (الفيلم) وتحرك مؤشر عداد الوقت استفقت على عمل لبعض الهواة يفتقر - من وجهة نظري - إلى أدنى مستوى لأضعف الأعمال السينمائية منذ دخلت السينما مصر حيث لا قصة، لا سيناريو، لا صورة، لا كادرات لا صوت، لا أداء … لا شيء، وكأن فريًقا من الهواة قرروا استخدام كاميرا موبايل من الأنواع الرخيصة في تصوير بعض الاسكتشات دون إعداد مسبق ثم قاموا بلزقها دون الاستعانة بمونتاج احترافي.

حتى ما تم تداوله عن الأداء العبقري لتلك السيدة التي أدت دور البطولة، لم أجد شيئًا من ذلك غير حُمى المجاملة العمياء التي أذكتها عنترية وتصريحات بعض الفنانين خلال المؤتمر، ونرجسية بعض المذيعات اللاتي يعتمدن على الشللية أكثر من المهنية في العمل، ما جعل الجميع - وأنا منهم - يتعاطف مع هؤلاء الهواة من باب التشجيع وخصوصًا بعدما أشيع عن تعاطف لجنة نقّاد مهرجان "كان" السينمائي معهم لمجرد المحاولة ومنحهم جائزة أو ما شابه ذلك.

أمّا قصة الكفاح وخلافه التي قيل أن (الفيلم) يتناولها، فما هي إلا محض خيال خصب لمن حاولوا منح هؤلاء الهواة بعضًا من الدعم، فبحثوا عن أشياء لا وجود لها في (لا قصة) و(لا حبكة) لحكاية ليس لها أية مدلولات عن رجل تحوّل إلى دجاجة ثم عاد مريضًا، فتخلصت منه زوجته التي أرسلت طفلها الصغير للعمل بدلًا منه وعادت لصديق زوجها الطامع فيها مرة أخرى بعدما تحرش بها!

أين يحدث ذلك وفي أي زمن؟ في اللا مكان واللا زمان، فكيف لمحاولة كتلك أن تسيء لسمعة مصر كما أشيع، وهل تتأثر مصر العظيمة بمثل ذلك؟ بالطبع لا لكن مهما كانت هذه المحاولة متواضعة من كل النواحي، يبقى لدى هؤلاء وغيرهم الحق في تقديم أعمالهم كما يشاءون، وسيكون الحكم للجمهور الذي يمكن أن تعجبه تلك الأعمال فتنجح، أو يلفظها فتذهب أدراج الرياح.

الطريف في الموضوع وربما لحسن حظي أو لسوء حظ هؤلاء الهواة أنني بعد هذا (الفيلم) شاهدت الفيلم الممتع "غرام في الكرنك" للراحل محمود رضا وفريدة فهمي - الهواة - أيضًا حين كانوا يقومون بتصوير هذا الفيلم في عام 1967، وبالمناسبة كان هذا أول فيلم مصري ملون يتم تحميضه داخل مصر، فعن أي صورة بديعة وكادرات أتحدث؟ وعن أي قصة جميلة وأداء واستعراضات راقصة وأغنيات خالدة ليومنا هذا بالإضافة إلى الإخراج والبهجة التي تُظهر جمال وروعة الطبيعة في مصر سواء في القاهرة أو في الأقصر يمكن أن أحكي؟

الفن الحقيقي سيبقى أثره عبر السنين حين يبدعه من لديهم الموهبة الجيدة والفكر المستنير، أما المحاولات الضعيفة، فعلى منتجيها إعادة الدراسة والتدريب الجيد مع الاستعانة بأصحاب الخبرة قبل البدء في تجارب أخرى، فربما يكون القادم أفضل.