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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى زاهر تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور I شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وخطفت ليلي أحمد زاهر الأنظار بجمالها، وتألقت بإطلالة كاجوال بتوب أسود وجينز، ولمسات خفيفة من الميك اب تبرز ملامحها الجميلة.

 

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: “جميلة - القمر - قمر الزمان والمكان”.

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بالأبيضX الأسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

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ليلى زاهر تخطف الأنظار بالوردي في أحدث ظهور

يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، احتفلت بحفل تخرجها من المدرسة الثانوية مؤخرا.

 

وشاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

 

 وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهارده.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيسكتيرة ومع بعض مره واحدة".

 

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

اطلالة ليلى زاهر الفنانة ليلي زاهر ليلي زاهر عبر الإنستجرام ليلى زاهر إطلالة ليلي أحمد زاهر

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