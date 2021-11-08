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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بطاقة خدمات ومعاش.. مزايا يتيحها مشروع قانون حقوق المسنين

المسنين
المسنين

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين، إلي لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والشئون المالية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

مزايا القانون للمسنين


وحددت المادة 3 من مشروع القانون عدد من المزايا التي كفلها القانون للمسن المعوز حيث نصت على أن للمسن الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعى المعتمد على المؤشرات ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا.

 

وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.

 

وعرف القانون المسن المعوز بأنه  كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الحد الادنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

 

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد افتتح  الجلسة العامة أمس الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

 

كما شهدت جلسة اليوم الموافقة نهائيا على مشروع القانون.

مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الشباب والرياضة الحكومة

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