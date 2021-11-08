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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام دور المجموعات من دوري الوزارات بالمركز الأولمبي

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، ختام دور المجموعات بدوري الوزارات ، الذي تنظمه الوزارة للموسم الثاني على التوالي من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للاتحادات النوعية) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ،بالمركز الأوليمبي بالمعادى .

 

وأثني وزير الشباب والرياضة علي المستوى التنافسي ببطولة دوري الوزارات بختام دور المجموعات والوصول لدور ال16 من بطولة دوري الوزارات بصعود وزارات النقل والموارد والتموين والأوقاف والمالية والطيران والإسكان والدفاع .


وتوجهت فرق الوزارات المختلفة بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؛ لإقامة دوري الوزارات للموسم الثاني على التوالي ، والذي يقام بمشاركة(900) مشارك ومشاركة من 27 وزارة، بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء، حيث يتنافسون في ألعاب "خماسيات كرة القدم، تنس طاولة رجال-سيدات، ألعاب إلكترونية".

 

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي فريق وزارة الشباب والرياضة علي أدائه وجهده المبذول في دور المجموعات ، والذي أنتهي بصعود وزارة الشباب والرياضة في مواجهة وزارة الكهرباء ، أعقبها التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة .

 

وحددت مواجهات دور ال16 التي ستقام غداً ،وزارة الشباب والرياضة في مواجهة نارية مع وزارة الكهرباء ،ووزارة البترول في مواجهة وزارة الإنتاج الحربي ،ووزارة التجارة أمام وزارة الاتصالات ، ووزارة الثقافة في مواجهة وزارة الصحة ، وزارة النقل في مواجهة الموارد المائية ،التموين مع الأوقاف ، المالية مع الطيران ، والمواجهة الأخيرة في هذا الدور بين وزارة الإسكان ووزارة الدفاع .

و شهدت منافسات اليوم ختام مباريات دور المجموعات بالمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ،واحرز اللاعبين 36 هدفاً خلال ستة مواجهات بين الوزارات المشاركة بدوري الوزارات، وجاءت النتائج كالتالي، فوز وزارة الأوقاف علي وزارة العدل بستة أهداف مقابل هدف ، والنقل علي التخطيط بثمانية أهداف مقابل هدف ، التموين علي الموارد بهدف نظيف ،القوي العاملة علي التضامن بهدفين نظيفين ،الاسكان علي الطيران بستة أهداف مقابل هدفين ووزارة الدفاع علي التربية والتعليم بستة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تقام غداً الثلاثاء أيضاً منافسات الألعاب الإلكترونية بين الوزارات المشاركة ببطولة دوري الوزارات ، إلي جانب دور ال16 من دوري كرة القدم.

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