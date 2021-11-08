مفاجأة.. نيوكاسل يرغب في التعاقد مع محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن نادى نيوكاسل يريد التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “تقارير: نيوكاسل يريد التعاقد مع محمد صلاح”.

وواصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، تربعه على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في آخر جولتين.

وحقق فريق وست هام يونايتد، مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 باستاد لندن الأولمبي مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية لقاء ليفربول، انتهت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، المركز الرابع بعد خسارة اليوم في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما أرتقي وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة.