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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة في تاريخ الترايثلون.. مصر تفوز بمقعد ثالث في الاتحاد الدولي للعبة

بسملة السلاموني
بسملة السلاموني

فازت مصر بمقعد ثالث في الاتحاد الدولي للعبة الثلاثي "الترايثلون"، لأول مرة في تاريخ اللعبة، ويأتي هذا الانتصار بعد فوز اللاعبة بسملة السلاموني بمقعد بلجنة اللاعبين ممثلة مصر وإفريقيا في المنصب العالمي بالاتحاد الدولي للثلاثي (الترايثلون).

 

ويعد هذا الفوز إضافة متميزة لمصر بعد شغل اللواء احمد ناصر منصب العضوية بمجلس إدارة الاتحاد الدولي وكذلك الدكتور ياسر حسني عضو اللجنة الطبية للاتحاد الدولي وتعتبر هذه المناصب سبق مصري عربي افريقي بالاتحاد الدولي للترايثلون.

جاء هذا النجاح الغير مسبوق من خلال الموقع المتميز لرئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي اللواء احمد ناصر الذي لم يدخر وسعاً أو جهداً لخدمة الرياضة على الصعيد المصري و الإفريقي و العربي.

وبالإضافة إلى استحواذ مصر على ثلاث مقاعد بالاتحاد الدولي، شغلت افريفيا لاول مرة في تاريخها هذا العام 10 مقاعد بمجلس إدارة و لجان الاتحاد الدولي للعبة الأوليمبية بالمساعي المتميزة لمصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بجهود اللواء أحمد ناصر ورعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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