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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبدرشين في الجيزة .. فيديو

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شن مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة  التعديات على الأراضي الزراعية، بمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز البدرشين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وتم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقريتي ميت رهينة ومنشأة دهشور  بالبدرشين على مدار يومين .

أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالبدرشين عبارة عن أسوار وحجرات من البلوك الأبيض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الأراضى الزراعية الرقعة الزراعية محافظة الجيزة مدينة البدرشين إزالة التعديات محافظ الجيزة البلوك الابيض

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