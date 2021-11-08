رسميًا.. إيدي هاو مديرًا فنيًا لـ نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعيين إيدي هاو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للمقال ستيف بروس.

وكان نادي نيوكاسل قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق لسوء النتائج.

ونشر نادي نيوكاسل يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه تعيين هاو مديرًا فنيًا للفريق حتى عام 2024.

وعبر هاو عن سعادته بتولي تدريب فريق نيوكاسل معلقًا:" إنه لشرف عظيم أن أصبح مدربًا لنادٍ له مكانة وتاريخ كنيوكاسل يونايتد. إنه يوم أفخر به جدًا لي ولعائلتي."

وزاد:"هذه فرصة رائعة ، ولكن هناك أيضًا الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس للدخول إلى ملعب التدريب لبدء العمل مع اللاعبين."

واختتم قائلًا:"أود أن أشكر أصحاب النادي على هذه الفرصة وأشكر مشجعي النادي على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل. أنا متحمس جدًا لبدء رحلتنا معًا."

يذكر أن إيدي هاو كان مدربًا لنادي بورنموث الإنجليزي بين عامي 2015-2020، وكان مرشحًا لتدريب عدد من كبار الفرق الأوروبية.

جدير بالذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد أصبح مملوكًا بنسبة 80% لصندوق هيئة الاستثمار السعودي بعد الاستحواذ على تلك النسبة مقابل 320 مليون جنيه إسترليني.