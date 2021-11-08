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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تكميم المعدة.. كريم صبري يعرض أحدث طرق إنقاص الوزن

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة

عرض الإعلامي ممدوح الشناوي، برنامج "البيه والهانم" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، تقريرا مصورا لعملية تكميم المعدة للدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة.

وخلال التقرير، قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة، إن مرض السمنة والسكر شىء واحد، مؤكدا أن مرض السكر له نوعان الأول خاص بالأطفال، والثاني هو إصابة كبار السن بمرض السكر.

وأضاف كريم صبري، أنه يمكن معرفة إن كان السكر من النوع الأول أم لا عن طريق قياس كفاءة البنكرياس، مؤكدا أن مرضى السكر من النوع الثاني يمكن علاجهم عن طريق تحويل مسار المعدة إذا كان أوزانهم ثقيلة.

وأوضح كريم صبري، أن الأوزان الخفيفة التي تعاني من مرض السكر يمكن علاجهم عن طريق تكميم المعدة ، مؤكدا أنه قليل ما نجد ان اشخاص لديهم مرض السكر من النوع الأول ولديهم زيادة في الوزن .
قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل المسار المصغر تجرى خلال نصف ساعة، ومن الممكن العودة للمنزل بعد يوم من إجراء العملية، وتفضل في الأوزان الكبيرة التي تزيد عن 160 كيلو.

وتابع أستاذ جراحات السمنة،  أن تحويل المسار تفضل لمن يعاني من ارتجاع في المريء أو حموضة كبيرة، ومن يعاني من السكر، بدلاً من التكميم، لأن هذه العملية هي الأقوى والأفضل على الإطلاق لعلاج هذه الحالات.

وأشار إلى أن الجراح هو الوحيد القادر على اختيار العملية المناسبة لخفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة لخفض الوزن أو لإصلاح فشل الجراحات السابقة.

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