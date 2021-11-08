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ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

احمد فرغلي رضوان
احمد فرغلي رضوان

للتذكير .. مهرجان القاهرة مهرجان رسمي ملك للدولة والشعب وليس ملكا لرجل أعمال أو شركة! ولذلك يجب أن تكون المعايير الخاصة لبرمجة فعاليات المهرجان بعيدة تماما عن شبهة المجاملات وتغليب المصالح الشخصية والعلاقات الخاصة وتضارب المصالح، وما يمكن أن ينتج عن ضعف الاختيارات في أقسام المهرجان المختلفة. 

وهو ما تمت ملاحظته بشكل واضح في لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة خاصة مسابقة آفاق السينما العربية ومسابقة أفضل فيلم عربي ! المجاملات واضحة ولأسباب يعلمها القائمون على المهرجان ! وهنا أسأل هل أصبحت لجان التحكيم بابا خلفيا للمجاملات في مهرجان القاهرة! ألّا يكفي دعوتهم للسير على ريد كاربت المهرجان السينمائي الأهم في العالم العربي وأفريقيا. 

وهنا يجب الإشارة إلى دور وزارة الثقافة والتي يبدو أنها غائبة عن المتابعة والتدخل في منظومة عمل المهرجان !

بعيدا عن ذلك جاء خبر تكريم الفنانة الكبيرة وأسطورة الأعمال الاستعراضية نيللي كخبر هام وإضافة للمهرجان، هو اختيار جيد بكل المعايير وهي بطلة سينمائية استثنائية وبعيدا عن الفوازير العلامة الفارقة في تاريخ التليفزيون المصري ، نجد حضورا سينمائيا كبيرا ومتنوعا للموهوبة الكبيرة نيللي بخلاف السينما الاستعراضية التي تربعت على عرشها، نجد أعمالا ما بين الدراما والرومانسية متميزة أيضأ مثل أفلام " طائر الليل الحزين" أمام محمود عبدالعزيز و "صباح الخير يا زوجتي العزيزة" مع صلاح ذو الفقار، "انا الدكتور" أمام فريد شوقي، دنيا، مذكرات الآنسة منال وغيرها. ووصلت نجوميتها انها وقفت بطلة بمفردها أمام ثلاثة من أكبر نجوم السينما عادل إمام ومحمود عبد العزيز وعزت العلايلي في الفيلم الكوميدي "عيب يا لولو يا لولو عيب". 

يمكن اعتبار إنتاجها السينمائي خلال فترة السبعينيات هو الأكثر حضورا وتنوعا، ولكن خلال الثمانينيات وصلت لمرحلة فنية من النضوج وقدمت أفلاما بعيدة عن الاستعراض والكوميدية وبها مستوى تمثيل لافت مثل فيلم "الغول" مع النجم الأسطوري عامل إمام و "أنا وأنت وساعات السفر" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني وهو من الأعمال السينمائية الصعبة والمتميزة التي كتبها وحيد حامد برومانسية شديدة وتعتمد طوال الأحداث على الحوار بين البطل والبطلة وقدراتهما التمثيلية على التعبير وجذب المشاهد. 

هي صاحبة كاريزما وحضور، نادرة التكرار وصعب أن يأخذ نجم يقف بجانبها انتباه المشاهدين منها، ولا تزال هي النموذج للأعمال الاستعراضية خاصة الفوازير التي ارتبطت باسمها ولم ينافسها فيها سوى شريهان. 

من الأمور الجيدة أيضا في دورة هذا العام اختيار المخرج العالمي "المهم" أمير كوستاريكا لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية وهو ما يعوض "مجاملات" اختيارات باقي لجان تحكيم المهرجان ! وسبق وترأس وشارك في لجان تحكيم مهرجانات دولية عديدة وله آراء هامة في المهرجانات ومسابقاتها تصل أن تكون صادمة عن مهرجانات عريقة ومصداقيتها، ومعه أسماء جيدة مثل نيللي كريم من مصر، والمخرج الهندي chaitanya tamhane، والمخرج الإيطالي roberto minervini والممثلة الأمريكية marisa berenson. 

أيضا فيلم افتتاح مميز يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وهو Official Competition لبينلوبي كروز و أنطونيو بانديراس. وأفلام جماهيرية عرض أول بالتزامن مع طرحها عالميا مثل الفيلم المنتظر house of Gucci والذي بدأت ترشيحاته لجوائز الأوسكار منذ تم طرح البرومو الخاص به. 

نتمنى دورة جيدة في التنظيم للمهرجان السينمائي العريق وأحد عناوين الثقافة المصرية التي يجب الحفاظ على مستواها الفني بعيدا عن المجاملات.

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