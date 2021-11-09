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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على خطة بني سويف لمواجهة غلاء أسعار اللحوم الحمراء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً بمسؤولى التموين والطب البيطري ، لتنفيذ خطة وإجراءات عملية للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتلبية احياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ، والتي تترجمها الحكومة إلى جهود عملية من خلال حشد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

حيث تم الاتفاق على التوسع في إقامة شوادر اللحوم للبيع بأسعار مخفضة ومدعمة ، وذلك من خلال التعاون بين الغرفة التجارية والطب البيطري والتموين وعدد من كبار الجزارين ومربي الماشية،على أن يتم ذلك على مستوى المراكز والمدن ، والذي سوف يسهم في تخفيض سعر اللحوم على مستوى المحافظة.

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وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الأماكن المقترحة مع مراعاة أن تكون المواقع موزعة بشكل يغطي أكبر قطاع من المواطنين ، ويتم مراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محلات الجزارة والأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري وجشع بعض التجار ، حيث يساعد ذلك في الالتزام ببيع اللحوم بأسعار مناسبة وعدم المغالاة  المبالغ فيها ولإحدات التوازن في الأسواق.

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة التموين أنه تم تنفيذ حملة رقابة تموينية على المجازر ومحلات الجزارة ، أمس، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية خاصة بالأسعار والاشتراطات الصحية ، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 51 محضراً ، وتنوعت المخالفات مابين عدم حمل شهادات صحية وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار وغيرها من المخالفات.

وطالب المحافظ بضرورة زيادة المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم البلدية والسودانية ، حسب أسعار وزارة التموين،مؤكداً على تواصله بالسيد وزير التموين للدفع بمزيد من السيارات لتغطية أكبر نطاق ممكن على مستوى المحافظة.

كما أكد محافظ بني سويف على أهمية تنمية دور الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص وتبني المبادرات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في توفير السلع الأساسية وتحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلي ومواجهة محاولة بعض التجار المغالاة في الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ بأن يكون  لديه خطة عمل واضحة تتضمن أعداد الشوادر وأماكنها وقيمة الدعم الذي سيتم الاتفاق عليه وآلية التعاون بين الجهات المعنية والمعاونة في هذا الشأن ، وجدول زمني لحملات الرقابة التموينية، والأماكن المقترحة للدفع بمزيد من المنافذ المتنقلة بالتنسيق مع وزارة التموين،مؤكداً على أهمية التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتعظيم سبل التعاون والمساهمة في هذا الملف الحيوي.

حضر الاجتماع كل من : اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، الدكتور عصام يحيى مديرعام الطب البيطري، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،الدكتور علاءسعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

 

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