لجنة مكافحة كورونا: من الوارد تطعيم الأطفال من 12 عاما

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل انطلاق تطعيم المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا فايزر من 15 عاما إلى 18 عاما.



وأكد حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الدولة لا تدخر جهدا للحفاظ على صحة المواطن والطلاب في ظل جائحة فيروس كورونا.



وأضاف حسام حسني، أنه من الوارد تطعيم الأطفال من 12 عاما بلقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن الاثار الجانبية للقاح عند الاطفال لا تختلف عن الاثار الجانبية التي تظهر لدى الكبار.



وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك خطة واضحة المعالم في تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت بالفعل تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر من 15 إلى 18 عاما.



وأكمل الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تلقي اللقاح لا يعني التوقف عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك جهود ضخمة من الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

