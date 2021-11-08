زلت قدمه.. التفاصيل الكاملة لإصابة كيروش مدرب منتخب مصر

تعرض كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إلى إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، أثناء ذهابه من الملعب الفرعي لاستاد برج العرب لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وزلت - انزلقت - قدم كيروش أثناء ذهابه للمؤتمر مما أدي إلى حدوث إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وفقَا للتشخيص المبدئي لطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا.

ودخل كيروش قاعة المؤتمر الصحفي، ولكنه بعد دقائق اعتذر عن استكمال المؤتمر بسبب شعوره بآلام في الركبة، وطالب بتواجد روجر دي سا مساعده لاستكمال المؤتمر.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والجابون في المركز الثالث بـ 4 نقاط ويتذيل أنجولا المجموعة برصيد 3 نقاط .