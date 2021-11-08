تحويل 14 شعبة بـ القومي للبحوث إلى معاهد في اللائحة الجديدة

فوز محرز بجائزة التميز العلمي

اعتمد الدكتور خاللد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللائحة التنفيذية الجديدة للمركز القومي للبحوث 2020-2021

وتنص اللائحة على تحويل 14 شعبة داخل المركز إلى 14 معهدآ بحثياً يضم التخصصات العلمية المختلفة من بحوث الصناعات الكيماوية، الصناعات الصيدلية والدوائية، تكنولوجيا النسيج، الصناعات الغذائية والتغذية، الزراعية والبيولوجية، الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، الطبية والدراسات الإكلينيكية، الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، طب الفم والأسنان، البيطرية، البيئة والتغيرات المناخية، تكنولوجيا المواد المتقدمة الثروات المعدنية، الفيزيقية، والتقنيات الحيوية) .



وفي سياق متصل، حصل الدكتور محرز السيد النجار، الأستاذ بمعهد بحوث النسيج بالمركز القومي للبحوث، على درع جائزه "محمد فريد خميس" للتميز العلمي في مجال العلوم الاساسيه والهندسية، بجانب قبول مشروعه البحثي وتمويله كاملا من الجامعة البريطانية، وذلك خلال احتفال رئيس الجامعة البريطانية ونواب الجامعة والعديد من الوزراء وممثلين من السفارة البريطانية.